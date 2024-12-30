Петербуржцы массово жалуются на подростков, запускающих петарды

С началом новогодних праздников в Петербурге увеличилось количество жалоб от горожан на подростков, использующих пиротехнику. По всему городу раздаются пугающие хлопки петард, вызывающие беспокойство у жителей, об этом сообщил «МК в Питере» ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Для одних это веселье, но для многих — источник опасности, особенно для детей и животных. Чаще всего жалобы поступают на молодых людей, которые запускают петарды во дворах жилых домов. Например, на проспекте Просвещения двое подростков взрывали петарды с такой силой, что у жильцов тряслись стекла.

Ситуации иногда становятся критическими: в Шушарах малолетние хулиганы кидались петардами в прохожих, а в Ломоносове запускали хлопушки прямо на детской площадке. Некоторые подростки используют урны или поджигают фитили в электрощитках.

Подростки, как правило, не действуют в одиночку. В Ленобласти была зафиксирована банда из 15 человек, которая обесточила дом. По словам очевидцев, возраст нарушителей стартует от 13 лет. Жалобы на пиротехнику продолжают поступать, и их количество растет с приближением новогодних праздников.