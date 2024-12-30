В преддверии нового года в Пулково запустили «Мандариновый экспресс»

В преддверии новогодних праздников в аэропорту Пулково стартовал «Мандариновый экспресс». По традиции, пассажиров и сотрудников угостили тонной свежих мандаринов.

В этом году доставку фруктов осуществили беспилотные роверы компании «Дронсхаб групп». Получить угощение от роботов-доставщиков можно было прямо в зале регистрации. Коробки с мандаринами для сотрудников были погружены на багажную ленту и отправлены в службу обработки багажа, а затем распределены по терминальным, аэродромным и техническим службам.

Праздничную атмосферу создавали Дед Мороз, Снегурочка и символы аэропорта — коты Полёт и Миля. Кроме того, в Пулково была возможность отправить новогоднюю открытку близким, что добавило еще больше волшебства в преддверии праздника.