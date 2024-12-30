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Тела двух подруг найдены в квартире умершего хозяина в Петербурге

В Петербурге в квартире на Варшавской улице были обнаружены тела двух женщин, предположительно скончавшихся от передозировки наркотиками. Об этом сообщает 78.ru.

Тела двух подруг найдены в квартире умершего хозяина в Петербурге
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Инцидент произошел после того, как один из петербуржцев позвонил в экстренные службы, обнаружив мёртвых подруг. Прибывшие на место полицейские увидели бездыханные тела, а также шприцы и неизвестное кристаллическое вещество.

Удивительным фактом стало то, что квартира, в которой были найдены женщины, принадлежит мужчине, умершему более года назад. Вероятно, наследник еще не вступил в права собственности на имущество.

Погибшими оказались 48-летняя и 42-летняя женщины, и, по предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиков.

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