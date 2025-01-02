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Пассажирам вернут деньги после некорректного списания оплаты проезда по ЕКП

Пассажирам петербургского общественного транспорта, которым некорректно списали средства по Единой карте петербуржца, вернут средства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Пассажирам вернут деньги после некорректного списания оплаты проезда по ЕКП
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Накануне рядом перевозчиков было зафиксировано некорректное списание денег. В пресс-службе ведомства уточнили, что это произошло из-за технического сбоя на стороне бортового оборудования или банка-эквайера.

Разницу между тарифами и списанными по факту деньгами петербуржцам вернуть. Отмечается, что возраст пройдет автоматически.

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