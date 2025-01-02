Эксперт по интернет-маркетингу Низамиев назвал главные тренды в Сети в 2024

Эксперт по интернет-маркетингу Рамиль Низамиев перечислил для Gazeta.SPb главные тренды в мире социальный сетей в 2024 году.

Растущая популярность TikTok

TikTok перестал быть просто развлекательным приложением — это уже культурное явление. Короткие видео меняют то, как люди потребляют контент, особенно молодое поколение. Для брендов это платформа, где творческий подход приносит огромные результаты и помогает оставаться актуальными.

Уменьшение эффективности органического охвата

Органический контент уже не приносит тех результатов, как раньше. Социальные платформы всё чаще отдают приоритет платной рекламе, из-за чего брендам становится сложнее привлекать внимание аудитории. Чтобы быть заметным, важно делать акцент на грамотных рекламных кампаниях.

Покупки прямо в социальных сетях

Социальные сети стали виртуальными торговыми площадками, где пользователи могут находить и покупать товары, не выходя из приложения. Такие функции, как встроенные покупки и интерактивные витрины, делают процесс шопинга удобным и увлекательным. Эта тенденция будет только усиливаться.

Создатели контента — новые звезды

Инфлюенсеры и создатели контента стали центральной частью маркетинговых стратегий. Их умение искренне взаимодействовать с аудиторией делает их незаменимыми партнёрами для брендов. Люди больше доверяют их рекомендациям, чем традиционной рекламе.

Аутентичность всегда побеждает

Люди тянутся к искреннему и понятному контенту. Они хотят видеть настоящие истории, неидеальные моменты и закулисные кадры, а не слишком отточенный маркетинг. Если бренд кажется искренним, он вызывает доверие и лояльность.

Сотрудники как лучшие адвокаты бренда

Когда сотрудники делятся историями о своей компании, это выглядит более личным и искренним, чем официальные посты бренда. Поддерживая сотрудников в создании таких публикаций, компания может значительно расширить охват и укрепить доверие аудитории.

Юмор и личный подход

Игривый контент и юмор — ключ к сердцам аудитории. Будь то удачная шутка, мем или лёгкий и неформальный пост, такие публикации помогают брендам быть ближе к людям. Это отличный способ запомниться и выделиться.

Социальные сети как поисковая система

Для многих пользователей, особенно молодого поколения, социальные сети становятся основным инструментом поиска товаров и рекомендаций. Вместо традиционных поисковых систем они всё чаще обращаются к платформам. Оптимизация контента для поиска внутри приложений становится обязательной.

Закулисье бренда

Людям интересно видеть, что происходит за кулисами. Рассказы о процессе создания продуктов или о жизни команды помогают установить доверие и наладить более глубокую связь с аудиторией.

Персонализированный клиентский сервис

Социальные сети стали важным каналом для обслуживания клиентов. Люди ожидают быстрых и персонализированных ответов на свои запросы. Бренды, которые справляются с этим, получают лояльность клиентов и их благодарность.

Искусственный интеллект меняет всё

Искусственный интеллект активно используется в социальных сетях. Он помогает анализировать поведение аудитории, создавать креативный контент и автоматизировать рутинные задачи. Это мощный инструмент, который делает маркетинг более эффективным и персонализированным.

Данные из соцсетей для бизнеса

Социальные сети — это не только платформа для общения с аудиторией, но и источник данных для принятия бизнес-решений. Компании используют эту информацию для создания новых продуктов, улучшения клиентского опыта и других стратегических задач.

Видео: короткие и длинные форматы

Видео остаётся самым увлекательным форматом в социальных сетях. Короткие ролики невероятно популярны, но всё больше людей проявляют интерес к длинным историям. Качественный видеоконтент, независимо от длины, привлекает внимание и удерживает аудиторию.

Новая волна социальных платформ Децентрализованные платформы, ориентированные на конфиденциальность, набирают популярность. Они предоставляют пользователям больший контроль над их данными, что привлекает тех, кто заботится о приватности. Хотя такие платформы пока остаются нишевыми, они могут изменить будущее социальных сетей.