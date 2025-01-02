Россиянам рассказали, как будет выплачиваться зарплата в случае работы в выходные

Для россиян с 29 декабря по 8 января запланирована серия из 11 праздничных дней. Год Дракона завершится рабочим днем 28 декабря, а 2025 год начнется 9 января. Об этом сообщили в Telegram-канале портала «Госуслуги».

Для привлечения работника в праздничные дни требуется его письменное согласие, за такую работу предусмотрена двойная оплата или дополнительный выходной. При сменном графике также обеспечивается увеличенная оплата за нерабочие праздничные дни. В случае необходимости медицинского заключения оплата временного отсутствия на работе осуществляется за все дни, включая выходные и праздники.

Величина выплаты пособия определяется на основе среднего дохода и продолжительности трудового стажа работника. В отдельных ситуациях, например, при наличии алкогольной зависимости, возможна коррекция пособия до минимально размера оплаты труда. Оклад за январь не может быть ниже, чем в остальные месяцы года, и работодатель не вправе снижать его из-за наличия праздничных дней.