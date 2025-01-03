Неофициальные билеты на каток «Флагшток» будут аннулированы

Каток «Флагшток» в Петербурге объявил, что билеты, приобретенные на неофициальных сайтах, будут аннулированы. Как сообщили в пресс-службе катка, посетителям настоятельно рекомендовано покупать билеты только на официальном сайте, чтобы избежать проблем с доступом.

Все промокоды и билеты, купленные на неофициальных ресурсах, не будут действительны. В пресс-службе отметили, что действительными останутся только промокоды, полученные из официальных источников или организаторов мероприятия.

Однако стоит учитывать, что билеты, купленные по промокодам, которые стали известны благодаря массовой перепродаже, также будут недоступны для использования.