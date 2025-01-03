Петербуржцы выстроились в очередь к Петропавловской крепости с самого утра

С утра в Петербурге жители выстроились в длинные очереди у Петропавловской крепости и Эрмитажа, продолжая наслаждаться культурными событиями города. У крепости проходит фестиваль «КроншЛед», главная тема которого в этом году — «От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург — мегаполис XXI века». Очередь к крепости достигла километра, что свидетельствует о большом интересе петербуржцев к мероприятию.

Не менее значительная очередь наблюдается и у входа в Эрмитаж, где тысячи людей пришли еще с утра. Ситуация в музее повторяется и накануне, когда также наблюдались большие потоки посетителей. Это подчеркивает популярность культурных достопримечательностей города в праздничный период.

Вечером петербуржцы массово собираются в центре, чтобы полюбоваться украшенными улицами. Невский проспект заполняется людьми, которые идут на Дворцовую площадь, чтобы увидеть главную ёлку, а также на ярмарку на Манежной площади и к Исаакиевскому собору, наслаждаясь атмосферой праздника, которая царит в городе с 31 декабря.

Ранее Gazeta.SPb писала о очередях и пробках на улицах Петербурга.