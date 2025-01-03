  • 18+

  • Сегодня

    03.01.25, Пт

    Погода

    -6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Петербуржцы выстроились в очередь к Петропавловской крепости с самого утра

С утра в Петербурге жители выстроились в длинные очереди у Петропавловской крепости и Эрмитажа, продолжая наслаждаться культурными событиями города. У крепости проходит фестиваль «КроншЛед», главная тема которого в этом году — «От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург — мегаполис XXI века». Очередь к крепости достигла километра, что свидетельствует о большом интересе петербуржцев к мероприятию.

Петербуржцы выстроились в очередь к Петропавловской крепости с самого утра
Фото: скриншот видео

Не менее значительная очередь наблюдается и у входа в Эрмитаж, где тысячи людей пришли еще с утра. Ситуация в музее повторяется и накануне, когда также наблюдались большие потоки посетителей. Это подчеркивает популярность культурных достопримечательностей города в праздничный период.

Вечером петербуржцы массово собираются в центре, чтобы полюбоваться украшенными улицами. Невский проспект заполняется людьми, которые идут на Дворцовую площадь, чтобы увидеть главную ёлку, а также на ярмарку на Манежной площади и к Исаакиевскому собору, наслаждаясь атмосферой праздника, которая царит в городе с 31 декабря.

Ранее Gazeta.SPb писала о очередях и пробках на улицах Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?Новости
В условиях роста процентных ставок и постепенного сворачивания программ льготной ипотеки, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные способы инвестирования своих сбережений. Банки в свою очередь начинают активно продвигать вклады с привлекательными условиями, обещая высокую доходность. Эксперты «ГК Алькор» проанализировали состояние и перспективы рынка вложений и представили результаты исследования. Так,...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее