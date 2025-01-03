11 альтернативных фильмов, чтобы разнообразить новогодние выходные

Традиционные новогодние фильмы наскучили многим россиянам, но можно открыть для себя новые картины, которые подарят свежие впечатления в праздничный период. В этом году стоит обратить внимание на несколько интересных альтернатив, которые могут стать отличным дополнением к вашему новогоднему просмотру.

Первым в списке стоит эротический триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», в котором супружеская пара Билл и Элис Харфорд отправляется на рождественский бал, сталкиваясь с искушениями и флиртом, что приводит к глубоким размышлениям о верности и желаниях. 18+

Далее идет драма «Оставленные» от Александра Пэйна, рассказывающая о трех никому не нужных людях, оставшимся на праздники в школьном кампусе, которые находят поддержку друг в друге, создавая ностальгическую атмосферу 70-х годов. 18+

Шедевр Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» показывает рождественское застолье в семье Экдаль, где идиллическое начало сменяется трагедией, когда умирает отец, и магия детства затмевается жестокой реальностью. 16+

Романтическая комедия Билли Уайлдера «Квартира» рассказывает о запутанных отношениях офисного клерка и лифтёрши, где события происходят в канун Рождества, а между героями зарождаются настоящие чувства. 18+

Философская сказка Эрика Ромера «Зимняя сказка» поднимает темы любви и сомнений, когда главная героиня Фелиция разрывается между двумя мужчинами, но продолжает любить того, кто оставил её одну. 16+

В романтической комедии «План Мэгги» 30-летняя женщина решает завести ребенка через искусственное оплодотворение, но её жизнь меняется, когда она влюбляется в женатого профессора. 18+

Байопик «Необыкновенная история на Рождество» рассказывает о создании «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, где писатель наблюдает за окружающими и превращает их в героев своей истории. 12+

Криминальная комедия «Такси‑3» предлагает зрителям насладиться расследованием ограблений банды Санта-Клаусов, где главные герои сталкиваются с комичными ситуациями. 16+

В рождественском детективе «8 женщин» семьи собираются в загородном доме, и когда главу семейства находят мёртвым, женщины начинают расследование, каждая из которых имеет свои мотивы. 18+

Чёрная комедия «Залечь на дно в Брюгге» рассказывает о двух киллерах, застрявших в Брюгге после проваленного задания, сочетая драму и юмор. 18+

Наконец, «Рождество в Миллерс-Пойнт» показывает праздник глазами четырех поколений итало-американской семьи, создавая атмосферу тепла и ностальгии, основанную на воспоминаниях режиссера Тайлер Таормина. 18+

Эти фильмы подарят новые эмоции и позволят взглянуть на праздничный сезон с другой стороны, добавив разнообразия в новогодние просмотры.