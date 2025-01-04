  • 18+

  • Сегодня

    04.01.25, Сб

    Погода

    -5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Беременная девушка выпала из окна в Петербурге

В Петербурге 29-летняя беременная женщина, уроженка Азербайджана, выпала из окна четвёртого этажа на Советском проспекте. Как сообщает 78.ru, в результате падения она получила множественные переломы.

Беременная девушка выпала из окна в Петербурге
Фото: pxhere.com

К сожалению, ребёнок в утробе матери погиб. Женщина была доставлена в Александровскую больницу в тяжёлом состоянии, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Соседи и свидетели происшествия опрашиваются для выяснения причин, приведших к этому трагическому событию.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?Новости
В условиях роста процентных ставок и постепенного сворачивания программ льготной ипотеки, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные способы инвестирования своих сбережений. Банки в свою очередь начинают активно продвигать вклады с привлекательными условиями, обещая высокую доходность. Эксперты «ГК Алькор» проанализировали состояние и перспективы рынка вложений и представили результаты исследования. Так,...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее