Беременная девушка выпала из окна в Петербурге

В Петербурге 29-летняя беременная женщина, уроженка Азербайджана, выпала из окна четвёртого этажа на Советском проспекте. Как сообщает 78.ru, в результате падения она получила множественные переломы.

К сожалению, ребёнок в утробе матери погиб. Женщина была доставлена в Александровскую больницу в тяжёлом состоянии, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Соседи и свидетели происшествия опрашиваются для выяснения причин, приведших к этому трагическому событию.