Как правильно провести Сочельник, чтобы привлечь удачу

В России отметят Сочельник или «Навечерие Рождества» 6 января. В этот день завершится пост и наступит время ожидания чуда.

Сочельник принято считать временем духовного очищения и подготовки к Рождеству, поэтому следует соблюдать тишину и порядок в доме. Символом семейного единения является сочиво – каша из зерна с медом или сахаром. В Сочельник принято наводить порядок, готовить постные блюда, проводить вечер в тихой беседе, мириться с близкими и помогать нуждающимся. Не рекомендуется устраивать шумные застолья, ссориться, пренебрегать уборкой, начинать крупные дела и игнорировать традиции.

Приметы этого дня связаны с погодой: ясное утро предвещает сухой январь, мелкий снег – ровные морозы, сильный ветер – переменчивую погоду, изморозь – снегопады, а ясное небо вечером – спокойный год. 6 января также отмечаются именины Евгения, Иннокентия, Клавдии, Николая и Сергея.