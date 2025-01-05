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Штрафы за ПДД в России выросли в 2025 году

С января текущего года в России вступили в силу новые штрафы за нарушения ПДД, которые в среднем увеличились в полтора раза.

Штрафы за ПДД в России выросли в 2025 году
Фото: пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Также сократилась скидка на быструю оплату штрафа с 50% до 25%. По словам юриста Марии Яковлевой, особое внимание уделено борьбе с превышением скорости, которое составит более 70% всех нарушений, а также с серьезными правонарушениями, связанными с ДТП и состоянием опьянения водителей.

Так штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час увеличился с 500 до 750 рублей, а с учетом новой скидки составит 562,5 рубля. Штрафы за управление в состоянии опьянения останутся высокими. Повысились штрафы за:

  • Превышение скорости на 40–60 км/ч: с 1 000–1 500 до 1 500–2 250 рублей;
  • Превышение скорости на 60–80 км/ч: с 2 000–2 500 до 3 000–3 750 рублей;
  • Повторное превышение скорости на 60 км/ч и более: с 5 000 до 7 500 рублей;
  • Проезд на красный свет: с 1 000 до 1 500 рублей;
  • Нарушение правил стоянки и остановки: от 500 до от 750 рублей;
  • Управление без ОСАГО: с 800 до 1 200 рублей (предполагаемое изменение);
  • Причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП: с 25 000 до 37 500 рублей.

Юрист Яковлева отметила, что повышение штрафов было ожидаемо из-за инфляции, но ужесточение условий оплаты может усилить финансовую нагрузку на водителей.

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