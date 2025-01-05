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Депутат Чаплин раскрыл секрет: индексация пенсий работающих пенсионеров будет автоматической

С 2025 года в России будет автоматически проводиться индексация пенсий работающих пенсионеров  без необходимости подачи каких-либо заявлений. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Депутат Чаплин раскрыл секрет: индексация пенсий работающих пенсионеров будет автоматической
Фото: Baltphoto

Как будет проводиться индексация пенсий

Для получения индексации работающим пенсионерам не нужно будет обращаться в Социальный фонд с заявлением. Процесс будет полностью автоматизирован, что значительно упростит процедуру для этой категории граждан.

Повышение пенсий в 2025 году: индексация для всех пенсионеров

Помимо автоматической индексации для работающих пенсионеров, с января 2025 года все пенсионеры, как работающие, так и неработающие, получат увеличение пенсионных выплат на 7,3%. Это повышение направлено на поддержание уровня жизни пенсионеров в условиях инфляции.

Депутат Чаплин раскрыл секрет: индексация пенсий работающих пенсионеров будет автоматической
Фото: Pixabay

Средний размер пенсии по старости в 2025 году

По словам депутата Чаплина, средний размер пенсии по старости в России в 2025 году составит около 24 тысяч рублей. Эта цифра отражает общий уровень пенсионных выплат и является ориентиром для пенсионеров.

Законопроект о 13-й пенсии: выплаты ко дню рождения

В Госдуму планируется внести законопроект о введении 13-й пенсии для всех пенсионеров. В случае принятия закона, 13-я пенсия будет выплачиваться пенсионерам перед их днем рождения, что станет дополнительной мерой поддержки пожилых людей.

Напомним, что прежде всего рассчитывать на повышение выплат могут те, кто получает страховую пенсию по старости. С 1 января увеличится фиксированная выплата к ней, она составит более чем 8,7 тысяч рублей.

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