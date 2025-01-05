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В Петербурге завершена реставрация ограды Юсуповского сада

В Петербурге завершилась реставрация ограды Юсуповского сада на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе городского КГИОП.

В Петербурге завершена реставрация ограды Юсуповского сада
Фото: пресс-служба петербургского КГИОП

Утраченные элементы были воссозданы в мастерской с применением исторической техники литья из чугуна. Специалисты очистили металл от коррозии. Особое внимание уделили реставрации двустворчатых ворот, украшенных фрамугой с растительным декором, волютами с лавровыми ветвями и филенкой с геральдической композицией. Кроме того, были отреставрированы каменные пилоны и цоколь ограды.

Юсуповский сад расположен в Адмиралтейском районе города. Он был заложен в начале XVIII века при императрице Анне Иоанновне, но первоначально носил название «Прогулочный сад». После революции 1917 года сад был национализирован и стал общественным парком. В советское время в саду располагались каток и спортивные площадки. В настоящее время Юсуповский сад является популярным местом отдыха горожан и туристов. В саду есть несколько прудов, соединенных каналами и мостиками.

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