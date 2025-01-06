Терапевт Леонтьева рассказала, как правильно окунуться в купель на Крещение

Терапевт Наталья Леонтьева дала рекомендации о том, как правильно и безопасно окунаться в купель на Крещение Господне. Об этом она рассказала в интервью RuNews.24.ru.

Она подчеркнула, что перед погружением необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний. Не следует употреблять алкоголь перед обрядом, поскольку это может нарушить терморегуляцию и вызвать переохлаждение. Подготовка к погружению включает закаливание организма, контрастный душ и зарядку. Окунаться следует только в специально оборудованных купелях, где дежурят спасатели и медики.

Врач также посоветовала не торопиться с погружением после выхода из тепла, чтобы дать организму адаптироваться к перепаду температур. Окунаться нужно только по шею, избегая погружения с головой, чтобы не вызвать рефлекторное сокращение мышц и остановку дыхания. Находиться в купели следует не более минуты, после чего нужно сразу растереться полотенцем, надеть теплую сухую одежду и выпить горячий напиток. Противопоказаниями к купанию в проруби являются острые и воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые проблемы, заболевания дыхательной и нервной систем.