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У Казанского собора усилили меры безопасности перед рождественской службой

В Петербурге перед Рождеством усиливают меры безопасности вокруг Казанского собора, где пройдет праздничная служба.

У Казанского собора усилили меры безопасности перед рождественской службой
Фото: Gazeta.SPb

Со стороны канала Грибоедова установят рамки для прохода. Рождественская служба начнется 6 января в 23:00. Также перед праздником инспекторы МЧС проверили храмы и церкви. Людей просят уйти с территории вокруг собора.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января метро будет работать круглосуточно, а также будет организовано ночное движение автобусов №2, №74 и №86. Кроме того, в рождественский сочельник зажгут факелы Ростральных колонн, а Дворцовый и Троцкий мосты украсит специальная подсветка.

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