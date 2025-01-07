Озвучено, о чем сообщает пророчество Аристоклия Московского

Святой Аристоклий Московский оставил послания о будущем России и всего мира, в которых он предостерегает о признаках предантихристова времени, наблюдаемых на Западе. Он указывает на утрату традиционных ценностей, вероотступничество и отказ от покаяния и праведной жизни. Однако, согласно его пророчествам, Россия сможет избежать этого пути и будет спасена.

Аристоклий утверждал, что мы живем в предантихристово время, и Суд Божий уже начался, затрагивая все страны и каждого человека на Земле. Несмотря на это, Россия также может оказаться уязвимой, и старец подчеркивал важность осознания своей ответственности перед Богом для жителей страны.

Он предсказал множество событий, включая победу большевиков, которые уже произошли. Аристоклий напоминал, что если на Земле не останется праведников, Божий суд настигнет всех. Праведная жизнь и следование за Богом могут стать основой возрождения России, и именно это осознание должно стать ключевым для народа в преддверии грядущих испытаний.