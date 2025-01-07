  • 18+

  • Сегодня

    07.01.25, Вт

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Озвучено, о чем сообщает пророчество Аристоклия Московского

Святой Аристоклий Московский оставил послания о будущем России и всего мира, в которых он предостерегает о признаках предантихристова времени, наблюдаемых на Западе. Он указывает на утрату традиционных ценностей, вероотступничество и отказ от покаяния и праведной жизни. Однако, согласно его пророчествам, Россия сможет избежать этого пути и будет спасена.

Озвучено, о чем сообщает пророчество Аристоклия Московского
Фото: pxhere.com

Аристоклий утверждал, что мы живем в предантихристово время, и Суд Божий уже начался, затрагивая все страны и каждого человека на Земле. Несмотря на это, Россия также может оказаться уязвимой, и старец подчеркивал важность осознания своей ответственности перед Богом для жителей страны.

Он предсказал множество событий, включая победу большевиков, которые уже произошли. Аристоклий напоминал, что если на Земле не останется праведников, Божий суд настигнет всех. Праведная жизнь и следование за Богом могут стать основой возрождения России, и именно это осознание должно стать ключевым для народа в преддверии грядущих испытаний.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть ракомНовости
Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное. Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают...
Подробнее

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 годуНовости
Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция. Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают...
Подробнее