Смертельный пожар в Купчино стал уголовным делом: предполагаемый виновник – одна из жертв

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительным данным, 45-летний житель квартиры не потушил сигарету, что привело к трагическим последствиям — он погиб вместе с 70-летней пенсионеркой, находившейся в том же помещении.

Дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса. Об этом сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара, который произошел на улице Белы Куна, погибли оба проживающих в квартире, а четверо жителей дома были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном и среднетяжелом состоянии.

Пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома произошел в ночь на 7 января. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, и пожарные смогли ликвидировать огонь в течение часа, к половине третьего ночи. Ведется дальнейшее расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.