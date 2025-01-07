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Нарвские Триумфальные ворота в Петербурге готовят к реставрации

В 2025 году в Петербурге начнется разработка проекта реставрации Нарвских Триумфальных ворот, одного из значимых архитектурных памятников города. Специалисты уже приступили к созданию проектной документации, основываясь на результатах научно-исследовательских работ, завершенных в 2024 году. Об этом рассказала архитектор Анна Потоцкая в интервью «Петербургскому дневнику».

Нарвские Триумфальные ворота в Петербурге готовят к реставрации
Фото: скриншот видео

Реставрационные работы охватят не только фасады памятника с архитектурно-художественным убранством, но и крышу. Кроме того, планируется привести в порядок подвал и подземный переход между пилонами, построенный в 1980-х годах. По словам Потоцкой, фундаменты ворот находятся в удовлетворительном состоянии, однако фасады требуют серьезного восстановления из-за повреждений, полученных в результате пожаров и разрушений, вызванных Великой Отечественной войной.

Архитектор отметила, что в ходе обследования были зафиксированы проблемы, такие как деструкция красочного слоя, локальные сквозные разрывы металла, раскрытия швов облицовки и утрата авторской пластики элементов архитектурного декора ворот. На время реставрации фасад будет закрыт строительными лесами, однако отдел «Нарвские Триумфальные ворота» Государственного музея городской скульптуры продолжит свою работу, хоть и в ограниченном режиме.

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