Жительница Долгоозерной улицы потерялаа 780 тысяч рублей после общения с мошенниками

В Приморском районе Санкт-Петербурга пенсионерка лишилась 780 тысяч рублей после общения с мошенниками.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на Долгоозерной улице в Приморском районе, сообщившая о пропаже у нее 780 тысяч рублей. По словам пострадавшей, преступление было совершено 21 марта. Злоумышленники, представившись сотрудниками управляющей компании, связались с потерпевшей через мессенджер.

Под предлогом обеспечения безопасности сбережений, мошенники убедили женщину передать банковскую карту и PIN-код неизвестному курьеру около ее дома. В результате с карты одного из банков были похищены все имеющиеся средства. Полиция устанавливает, имеются ли записи с камер видеонаблюдения.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».