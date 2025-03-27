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Анну Семенович наградили медалью «За труды в культуре и искусстве»

Виктория Марущенко
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Фото: скриншот видео с YouTube-канала Velvet Music

Награждение Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве» вызвало ожидаемо бурную реакцию в обществе, что вновь подняло вопрос о критериях оценки вклада в культуру.

Феномен «известности ради известности», характерный для многих современных селебрити, заставляет задуматься о подлинном значении термина «культура», происходящего от латинского «cultura» — «возделывание». В этом контексте деятельность большинства медийных персон, ограничивающаяся присутствием в соцсетях и новостных лентах, выглядит далекой от созидательного процесса культурного развития.

Примечательно, что сама Семенович, в отличие от многих своих коллег по цеху, демонстрирует адекватность и даже определенную скромность, что делает ее скорее объектом, чем субъектом сложившейся системы награждений. Реальная проблема заключается в механизмах принятия решений о присуждении наград, которые часто обходят вниманием действительно значимых деятелей культуры. В России сегодня работают сотни музыкантов, режиссеров, писателей, создающих подлинные культурные ценности в непростое для страны время, однако их заслуги остаются непризнанными на официальном уровне.

Как пишет 360.ru сложившаяся ситуация напоминает описанное Василием Розановым «всюду проникающее искусство кабака», которое постепенно вытесняет настоящую культуру, создавая вокруг себя мертвую зону, где не рождается ничего живого и созидательного. Это приводит к парадоксальной ситуации: находясь в окружении культурной пустоты, мы удивляемся, почему российская культура теряет свою привлекательность для молодежи, которая все чаще ориентируется на чужие нарративы.

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