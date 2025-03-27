Общественный деятель Петр Казанский объяснил важность проведения форума «Арктика — территория диалога»

Президент Федерации мас-рестлинга Санкт-Петербурга, общественный деятель Петр Казанский объяснил важность и актуальность проведения VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Проведение данного Форума очень важно и актуально в наши дни, так как на арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч граждан, сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны: экологическое, ресурсное, военно-политическое, технологическое.

Еще в 2020 году Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, что показывает пристальное внимание к региону первых лиц государства.

Знаю, что в Форуме примут участие представители федеральной исполнительной и законодательной власти, ведущие эксперты многих отраслей и лидеры общественного мнения для единственной цели – это дать оценку развития огромного региона.

Мне, как спортивному деятелю, очень приятно, что помимо деловой программы, также представлена спортивная программа, в рамках которой пройдут более 18 мероприятий.

Последние несколько лет организаторы крупнейших Форумов (ПМЭФ, ВЭФ и других) предоставляют участникам широкую спортивную программу, понимая, что ничто так не объединяет людей, как совместное занятие спортом».