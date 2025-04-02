Путин дал указание разработать системный подход в борьбе с мошенничеством

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством.

В первую очередь планируется совершенствовать систему блокировки подозрительных звонков с использованием государственной антифрод-платформы. Однако, блокировка будет осуществляться только с предварительного согласия граждан, пишет телеканал «Санкт-Петербург» .

В случае ненадлежащего противодействия мошенничеству со стороны банков и операторов связи, они будут обязаны возмещать похищенные со счетов граждан средства. Аналогичная ответственность будет возложена на кредитные организации, если средства клиентов будут похищены через взломанные вредоносные приложения, установленные на их устройствах.

Также планируется повысить цифровую грамотность населения, в основном — пожилых людей.

Кроме того, предлагается запретить использование иностранных мессенджеров для обмена сообщениями государственными служащими, сотрудниками кредитных организаций и операторами связи при общении с гражданами.

Также рассматривается вопрос о включении использования технологий искусственного интеллекта в преступных схемах в качестве отягчающего обстоятельства при вынесении судебных решений.