В Петербурге участились случаи поджога самокатов и автомобилей

В Петербурге зафиксирована серия поджогов электросамокатов и автомобилей. В минувшее воскресенье у дома на проспекте Ударников неизвестный мужчина поджег 10 электросамокатов, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает издание «Форпост», в региональном Главке рассказали, что информация о происшествии поступила в правоохранительные органы утром, после 8:00. Накануне вечером сотрудники полиции задержали подозреваемого — 42-летнего жителя города, ранее неоднократно судимого. Задержание произошло на Ириновском проспекте.

По словам задержанного, он совершил поджог из-за раздражения, вызванного обилием электросамокатов на улицах города. Также мужчина признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На прошлой неделе правоохранительные органы зафиксировали еще один поджог: на этот раз автомобиля на улице Шелгунова. Загорелась Kia Sorento, принадлежащая 36-летней жительнице города, после чего пламя перекинулось на соседний Hyundai IX35 60-летней женщины. К счастью, обошлось без пострадавших.

По этому факту было инициировано расследование по статье об умышленной порче имущества. Подозреваемого — 34-летнего жителя Мурино — задержали возле дома во 2-м Рабфаковском переулке. Как установили следователи, мужчина совершил поджог из-за мести — ранее у него произошел дорожный конфликт с владелицей Kia. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.