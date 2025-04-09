Второй день МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

МЧС предупреждает жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погоды второй день подряд.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, 10 апреля в городе ожидается снег и гололедица. Жителям рекомендуется проявлять особую осторожность.

При сильном снегопаде лучше отказаться от походов на улицу и оставаться дома или на работе. Следует включить радио или телевидение для получения оперативной информации о ситуации. Если выход на улицу необходим, будьте крайне внимательны, двигайтесь медленно и осторожно, чтобы избежать падений, советуют в МЧС.

В условиях гололедицы крайне важно использовать обувь на низком каблуке с нескользящей подошвой.

Автомобилистам следует соблюдать низкую скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей в два-три раза по сравнению с летними условиями, и начинать торможение значительно раньше, чем обычно. Рекомендуется использовать шипованную резину, заключают в МЧС.