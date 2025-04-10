Колесов пообещал в Петербурге снег до трех сантиметров

Снег толщиной до трех сантиметров ожидается в Санкт-Петербурге завтра, 11 апреля.

Такими данными поделился главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он сообщил, что осадки выпадут благодаря сформировавшемуся циклону над побережьем Норвегии.

В шутку специалист предположил, что таким образом природа отыгрывается за аномально теплый конец марта. По его мнению, после вчерашней репетиции завтра петербуржцев ожидает само представление.

В первой половине пятницы пойдет мокрый снег, осадки продлятся до 15-17 часов, в связи с этим Колесов порекомендовал автомобилистам воспользоваться общественным транспортом. Еще немного снега выпадет также в субботу, подчеркнул специалист.

Однако, как успокоил главный синоптик, в грядущее воскресенье в культурной столице ожидается потепление.