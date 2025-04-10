МЧС вновь анонсировал ухудшение погоды в Петербурге

Санкт-Петербургское ГУ МЧС снова предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 11 апреля.

Ожидается снег, мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду и гололед. Жителям рекомендуется убрать с балконов и дворов все предметы, которые может унести ветром и припарковать машины вдали от деревьев и шатких конструкций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, в ведомстве советуют избегать нахождения под рекламными щитами, деревьями и опасными сооружениями. При сильном снегопаде лучше оставаться дома, а выходя на улицу, соблюдать осторожность.

Во время гололеда следует носить обувь с нескользящей подошвой, двигаться медленно, а при падении сгруппироваться, подчеркивают в пресс-службе МЧС.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и использовать шипованную резину. В случае обнаружения оборванных проводов необходимо сообщить в соответствующие службы, заключают в ведомстве.