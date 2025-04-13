Бастрыкин проверит историю с нарушением прав многодетной семьи в Петербурге

Следственный комитет России начал проверку по факту возможного нарушения жилищных прав многодетной семьи из Санкт-Петербурга.

Информация о проблеме поступила в СК из социальных сетей, как сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, семья воспитывает дочь-инвалида, нуждающуюся в специализированном уходе, и еще двух несовершеннолетних детей. В настоящее все они проживают в тесной квартире, условия в которой не соответствуют потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Обращение семьи в местные органы власти с просьбой о предоставлении более просторного жилья не принесло желаемых результатов. Вместо подходящего жиль им предложили однокомнатную квартиру, абсолютно непригодную для проживания девушки-инвалида, требующей специальных условий и постоянного ухода. При этом согласие на переезд в предложенную квартиру повлечет за собой лишение семьи места в специализированной очереди на получение жилья.

Многократные обращения в различные инстанции и просьбы о помощи ни к чему не привели. Поэтому председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову провести тщательную проверку и представить полный отчет о ее результатах.