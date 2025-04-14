Около конного клуба в Петербурге нашли неизвестные строения

В ходе проверки соблюдения законодательства о государственном имуществе, проведенной прокуратурой Выборгского района, были выявлены серьезные нарушения.

Объектом проверки стал земельный участок, переданный в бессрочное пользование учреждению дополнительного образования КИО с условием запрета на строительство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что на территории, непосредственно прилегающей к соседнему участку, занятому конноспортивным клубом, обнаружены самовольно возведенные объекты: строение неустановленного назначения, деревянное здание, похожее на конюшню, а также прицеп для перевозки лошадей.

Кроме того, на земельном участке обнаружены отходы шинной продукции и навал древесных опилок, свидетельствующие о ненадлежащем содержании территории. Отсутствие ограждения усугубляет ситуацию.

Важно отметить, что деятельность, связанная с конным спортом, не входит в компетенцию учреждения дополнительного образования КИО, что подтверждается его уставом.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Выборгского района внес представление директору учреждения. Оно находится на рассмотрении. За устранением фактических нарушений будет установлен контроль.