Подростки начали бить тату дома дешевыми наборами с маркетплейсов

В России наблюдается тревожная тенденция: подростки активно приобретают на маркетплейсах недорогие наборы для тату и делают себе татуировки дома. При этом используемые пигменты не сертифицированы для нанесения на кожу.

В беседе с «360.ru» дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, что применение подобных чернил представляет серьезную опасность для здоровья: может спровоцировать сильные аллергические реакции и повысить риски развития онкологических заболеваний.

Это связано с составом красок, содержащих агрессивные химические соединения и токсичные элементы, способные глубоко проникать в ткани организма и накапливаться в них.

Врач выразила возмущение по поводу сложившейся ситуации. Она также задалась вопросом, как подобные вещества вообще могут поступать в продажу, назвав это грубым нарушением всех возможных норм.

Специалист предупредила, что даже сертифицированные краски для татуировок представляют опасность для здоровья человека. По ее словам, любое инородное вещество в принципе вредно для организма, а выполнение татуировок в нестерильных домашних условиях дополнительно повышает риски инфекционных осложнений и нагноений.