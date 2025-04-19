Мишустин изменил правила конкурса имени Сергея Рахманинова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в правила проведения Международного конкурса имени Сергея Рахманинова.

Нововведения касаются возрастных критериев, программы выступлений и формата отбора участников. В номинации «Дирижирование» верхняя планка повышена с 40 до 45 лет. Для композиторов было введено ограничение: теперь к конкурсу допускаются авторы не старше 50 лет, тогда как ранее возрастных рамок не было. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Кроме того, от композиторов теперь потребуется представить не только произведения для фортепиано и симфонического оркестра, но и романс на стихи русских поэтов.

Также в этой категории учреждены две новые награды — за лучшее фортепианное сочинение и за лучшее произведение для голоса и фортепиано на стихи русских классиков, каждая из которых оценивается в тысячу долларов.

Корректировки затронули и номинацию «Фортепиано». По новым правилам число участников второго тура сокращено с 13 до 12, а в третий тур теперь пройдут только 6 музыкантов, вместо прежних 8. При этом все произведения, за исключением романсов Рахманинова в третьем туре, должны исполняться наизусть.

Еще одно важное изменение касается полномочий жюри. Если раньше в очных турах могли участвовать не больше 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов, то теперь председатели жюри получили право добавлять до трех человек в каждой номинации.