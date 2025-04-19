Тренд на «дубайский шоколад» спровоцировал скачок цен на фисташки

Летом 2024 года социальные сети взорвал десерт под названием «дубайский шоколад». Благодаря обзорам блогеров сладость из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи стала вирусной.

Однако стремительный рост спроса на этот десерт привел к глобальному дефициту фисташек, усугубив и без того ограниченные мировые запасы этого ореха. В итоге тренд на «дубайский шоколад» спровоцировал резкий скачок цен.

По данным компании CG Hacking, в прошлом году из-за неурожая в США сократились запасы фисташек высокого качества. Это привело к росту цен на их ядра с 7,65 до 10,30 доллара за фунт. Популярность «дубайского шоколада» усугубила ситуацию, и некоторые магазины стали ограничивать количество плиток, которые можно купить в одни руки.

Отметим, что Накануне Пасхи архиепископ РПЦ назвал пошлостью куличи из «дубайского шоколада».