Профориентация школьников интересует каждого второго родителя в Петербурге

Каждый второй родитель в Санкт-Петербуге положительно относится к профориентации школьников.

По данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, более половины (54%) родителей школьников высказались за организацию профориентационных мероприятий на своих предприятиях. Эта потребность особенно высока среди родителей младше 40 лет — их доля среди желающих составляет 56%. Они видят в этом возможность помочь своим детям определиться с карьерным путем, получив ценную информацию и практический опыт из первых рук.

В настоящее время лишь незначительная часть компаний (14%) самостоятельно занимается профориентацией школьников. В основном это проявляется в организации дней открытых дверей, экскурсий на предприятия и встреч с успешными специалистами. Только 7% родителей сообщили о наличии подобных инициатив на своих рабочих местах.