Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул значительную роль понтифика в развитии диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также в конструктивном взаимодействии России и Святого престола.

Президент отметил большой международный авторитет папы римского Франциска, его вклад в дело мира и согласия между народами, а также приверженность высоким ценностям гуманизма и справедливости. Путин вспомнил личные встречи с понтификом в Ватикане в 2013, 2015 и 2019 годах, и телефонные разговоры, в том числе последний в декабре 2021 года. Российский лидер регулярно направлял папе поздравления с юбилеями и праздниками.

В своих посланиях Путин всегда отмечал высокую оценку деятельности папы римского Франциска, подчеркивая важность его вклада в межконфессиональный диалог и глобальную политику.