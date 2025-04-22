Очередной съезд стритрейсеров на Крестовском острове сорван полицией

Госавтоинспекция предотвратила ночную встречу любителей уличных гонок на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Получив информацию о планируемом мероприятии у «Газпром Арены», полицейские пресекли незаконное мероприятие, не дав ему развиться, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГАИ проверили более пятидесяти автомобилей, уделив особое внимание номерам. В результате четыре транспортных средства были отправлены на штрафстоянку по подозрению в подделке номерных знаков. Их владельцам грозит уголовная ответственность.

На спецстоянке оказался также тюнингованный Mercedes, водитель которого отказался от медицинского освидетельствования. Ему грозит не только штраф, но и лишение водительских прав.

Кроме того, составлены административные протоколы на водителей с технически модифицированными автомобилями, нарушающими нормы шума.