На «ТранспортФесте» зрители увидят легендарный итальянский автобус Breda M221

В коллекции музея «Пассажиравтотранса» хранится уникальный экземпляр автобуса Breda M221. Это легендарная модель итальянского производства, воплотившая в себе передовые технологии и дизайн 90-х годов. Ее можно будет увидеть на параде во время «ТранспортФеста» в Санкт-Петербурге 24 мая.

Этот низкопольный автобус, разработанный BredaMenariniBus и оснащенный дизельным двигателем MAN, стал настоящим прорывом в сфере городского пассажирского транспорта.

Характерными особенностями Breda M221 являются стильный итальянский дизайн с панорамным остеклением, практичные моющиеся пластиковые сиденья и откидной подлокотник водителя с удобным управлением дверями, отмечают в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Планы по организации серийного производства этой модели в городе на Неве так и не были реализованы, и в Северную столицу поступило лишь два таких автобуса.

До 2011 года они эксплуатировались в Автобусном парке № 2. Один из этих редких транспортных средств теперь является ценным экспонатом, представляющим собой важный фрагмент истории развития петербургского общественного транспорта.

Напомним, ранее вице-губернатор Кирилл Поляков Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале о планах проведения VI Международного фестиваля «ТранспортФест» в городе с 22 мая. Ожидается, что мероприятие посетят представители Комтранса, в том числе глава ведомства Валентин Енокаев, и представители Смольного.

Фестиваль приурочен ко Дню основания Петербурга и включен в официальную программу празднования.