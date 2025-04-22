Петербурженка получила 120 тысяч рублей компенсации от ритуального агенства

Жительница Санкт-Петербурга отсудила 120 тысяч рублей компенсации морального вреда у ритуального агентства, проигнорировавшего последнюю волю ее отца. Судебный иск был подан из-за нарушения договора: вместо заказанного светлого гроба, агентство предоставило темный.

Женщина, заключая договор в июле 2023 года, попросила рутуальщиков предоставить светлый гроб, как хотел ее покойный отец, сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу. Однако в день похорон ее ожидал гроб другого цвета. Все попытки заменить его на заказанный остались безрезультатными — агентство сослалось на отсутствие товара.

Рассмотрев дело, суд признал действия агентства незаконными, ущемляющими права потребителя. Служба судебных приставов Московского района Санкт-Петербурга незамедлительно возбудила исполнительное производство. Благодаря оперативным действиям приставов банковские счета агентства были арестованы и пострадавшая получила положенную компенсацию в полном объеме — 120 тысяч рублей.