Колесов пообещал петербуржцам снег во второй половине недели

Во второй половине недели в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега.

Такими прогнозами поделился главный синоптик в городе на Неве Александр Колесов. В своем Telegram-канале он сообщил, что, начиная с четверга, 24 апреля, Северную столицу ожидает приход северных ветров, вместе с которыми Петербург накроют осадки в виде снега и мокрого снега. Такая погода продлится и на следующий день, в пятницу, и продолжится плоть до воскресения, 25 апреля, рассказал синоптик.

В результате того, что атмосферное давление будет немного повышенным, все осадки пройдут отдельными зарядами, как выразился специалист. Впрочем, по словам Колесова, увидеть толком снег петербуржцам не получится, поскольку дневная температура воздуха +5…+7 градусов практически сразу превратит его в водяные потоки.