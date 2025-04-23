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Прогулочный бульвар с зелеными скверами свяжет проспекты Энгельса и Тореза

Михаил Яковлев
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Фото предоставлено ООО "Сэтл Групп"

Компания Setl Group приступила к созданию масштабной пешеходной зоны в жилом комплексе «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе Петербурга. Новый бульвар протянется между проспектами Тореза и Энгельса, сформировав удобное пешеходное пространство между парками Сосновка и Удельным.

Прогулочный бульвар с зелеными скверами свяжет проспекты Энгельса и Тореза
Фото предоставлено ООО «Сэтл Групп»

Как сообщили в компании, подготовка территории стартовала осенью прошлого года, а с наступлением сезона посадок началось озеленение и обустройство маршрута. Протяженность прогулочной зоны составит около 1,5 км. Его облагородят деревьями и кустарниками, цветниками и газонами с разнообразными травами. Параллельно бульвару проложат велодорожку и установят станцию для обслуживания велосипедов.

Прогулочный бульвар с зелеными скверами свяжет проспекты Энгельса и Тореза
Фото предоставлено ООО «Сэтл Групп»

Кроме того, вдоль нового променада создадут два тематических сквера с уникальным дизайном. В них разместят площадки для отдыха с качелями и перголами, амфитеатр для мероприятий, площадь с каменным фонтаном, детские комплексы SetlKids с игровыми модулями для разных возрастов и многое другое.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Setl Group активно развивает общественные территории в своих проектах. Помимо «Панорамы парк Сосновка», в марте 2025 года девелопер начал работы над парком площадью 4,1 га рядом с ЖК Univer City в Пушкинском районе. Компания уже реализовала десятки объектов благоустройства, включая набережные, скверы и пешеходные зоны.

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