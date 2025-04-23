Госдума предложила создать единую социальную карту для пенсионеров

В Государственной думе выдвинули инициативу о создании Единой социальной карты для пенсионеров. Автором предложения стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующее обращение уже направлено на рассмотрение председателю Правительства Михаилу Мишустину.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на обращение Миронова, Единая социальная карта позволит пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста бесплатно пользоваться городским транспортом, а также получать установленные льготы во всех регионах России.

Как пояснил инициатор проекта, подобные решения уже успешно применяются для других льготных категорий — ветеранов и многодетных семей, где используются документы с QR-кодами, действующими по всей стране и упрощающими получение госуслуг.

Новая карта будет включать полный набор необходимых сведений: СНИЛС, информацию о почетных званиях, инвалидности и других факторах, дающих право на социальную поддержку. Этот универсальный документ можно будет предъявлять в медицинских организациях, транспортных компаниях, многофункциональных центрах и других учреждениях, обслуживающих льготников.

Особое внимание уделяется цифровому формату карты — она будет доступна на портале Госуслуг, а по замыслу автора инициативы, ее можно будет использовать через специальное мобильное приложение или с помощью QR-кода, что значительно упростит процесс подтверждения льготного статуса в повседневных ситуациях.