Школьники познакомились с онлайн-тренажером от Авито на очном «Уроке цифры»

Новый тренажер, разработанный специалистами платформы Авито, называется «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Тренажер предназначен для школьников-участников проекта «Уроки цифры» разных возрастных групп. Его создатели, а также представители организаторов проекта — АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвета РФ — уверены, что понимание важности кибербезопасности и базовые навыки в этой сфере сегодня необходимы каждому. Школьникам предлагается осваиваться в мире киберугроз в игровой форме.

В качестве учебных материалов для проекта «Уроки цифры» Авито предложил обучающее видео и интерактивные тренажеры для трех категорий школьников — учеников начальной школы, средней и старших классов. Предполагается, что учащиеся 1-4 классов начнут с изучения базовых правил кибербезопасности — особенностей создания надежных паролей и отработки умения отличить в общей массе подозрительные объявления на маркетплейсах, а также фишинговые, то есть поддельные сайты.

Ученикам 5-9 классов Авито предлагает тренажер для изучения антифрод-систем на примере реальных кейсов, обучение анализу информации и отражению киберугроз. Тем, кто учится в 10-11 классах, предлагается попробовать себя на поприще машинного обучения, выявления потенциальных угроз и настройки алгоритмов их предотвращения. выявлением уязвимостей и разработкой планов защиты цифровых платформ. По сути ребятам предстоить освоить азы таких профессий как антифрод-детектив, антифрод-аналитик, менеджера продукта и ML-инженер.

Но кроме этого в ходе прохождения урока ожидается, что школьники повысят свой уровень навыков личной безопасности в онлайне.

Во время урока ученикам за правильные ответы начислялись баллы. После окончания «тренировки» ученики могли направить их на благотворительность — прямо не выходя из игры.

«Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики», — Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Организаторы проекта подчеркивают, что сегодня умение безопасно общаться в цифровом пространстве, работать, совершать покупки и даже заниматься благотворительностью, помогая фондам и организациям, например организации «Лиза Алерт», занимающийся поиском пропавших людей, в фонд поддержки страдающих аутизмом «Обнаженные сердца» или в фонд помощи бездомным животным «Рэй».

Это важно как для детей, так и для взрослых. В частности Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» отметил, что навыки цифровой грамотности и кибербезопасности в настоящее время — базовая необходимость для представителя любой профессии.