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Слова принца Гарри о родственниках Маркл ухудшили семейный конфликт

Дмитрий Григорьев
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Фото: кадр из сериала «Гарри и Меган» от Netflix

Замечания принца Гарри о семье Меган Маркл, сделанные накануне их свадьбы в 2018 году, усугубили и без того напряженные отношения.

Комментарий Гарри о том, что у Меган «никогда не было» такой семьи, как у него, вызвал негативную реакцию у родственников герцогини Сассекской.

Общаясь с журналистами сестра Меган, Саманта Маркл, подтвердила, что слова принца задели их семью. В ответ на высказывания Гарри, Саманта заявила, что у Меган всегда была большая и поддерживающая семья. Она выразила недоумение по поводу того, почему Меган искажает факты и стыдится своих родных.

Тем временем, отец Меган, Томас Маркл, живет в скромных условиях на Филиппинах. Он находится под опекой своего сына, но испытывает трудности из-за климата. Сообщается, что Томас-младший пишет книгу о детстве Меган, которая, по его мнению, будет пользоваться большим спросом.

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