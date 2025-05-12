Россиянам предложили платить за «бдительность» в отношении нарушений мигрантов

Депутаты Государственной думы предложили ввести систему вознаграждений для россиян, сообщающих о нарушениях миграционного законодательства иностранными гражданами.

Речь идет о предоставлении достоверной информации о лицах, находящихся в стране без регистрации, патента на работу или визы, пишет РИА Новости.

Предлагается ввести «платеж за бдительность», при котором гражданин, сообщивший о нелегальном мигранте, получает денежное вознаграждение за каждого выявленного нарушителя.

Для эффективной работы системы депутаты предлагают увеличить штраф за административное выдворение до 100 тысяч рублей и конфисковать имущество нелегального мигранта в пользу государства. Половина этих средств должна выплачиваться гражданину, чья информация привела к задержанию и депортации.

Депутаты выразили готовность внести необходимые законодательные изменения. По их мнению, материальное стимулирование побудит граждан активно сообщать о незаконном пребывании иностранцев. Фактически, россиянам предложили платить за доносительство о нарушениях миграционного законодательства.