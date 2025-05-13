Стоимость пенсионного балла может вырасти до 160 рублей в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин озвучил прогнозную стоимость одного пенсионного балла к 2026 году — около 160 рублей.

В беседе с «Газетой.Ru» экономист отметил, что текущая стоимость пенсионного балла составляет 145,69 рублей, тогда как на 1 января 2022 года она равнялась 107,36 рублям. По его словам, за три года цена балла выросла почти на 36%.

Эксперт сообщил, что в 2025 году стоимость пенсионного балла увеличилась на 9,5% по сравнению с 2024 годом: первоначально планировался рост на 7,3%, но затем власти приняли решение о дополнительном повышении.

Балынин подчеркнул, что выплата пенсий представляет собой важнейшую социальную задачу государства, поэтому стоимость пенсионного балла продолжит расти, в чем он не сомневается. Экономист выразил мнение, что благодаря вводимой в 2026 году двухэтапной индексации пенсий можно ожидать сохранения темпов повышения, аналогичных показателям текущего года.