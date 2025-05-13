В Эрмитажном театре состоялся концерт «Искусство под обстрелами» ко Дню Победы

В Эрмитажном театре прошел концерт к 80-летию Победы под названием «Искусство под обстрелами».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на мероприятие пригласили ветеранов и блокадников, напомнив, что даже в осажденном Ленинграде не замолкали театры и музеи – это был акт духовного сопротивления.

Особое внимание уделили легендарному исполнению Седьмой симфонии Шостаковича. В память о героях войны воспитанницы балетной школы Долгушина представили свою программу.

Программа вечера включила фрагмент «Оживленный сад» из «Корсара», лирический дуэт из балета «Спартак» и арию Ленского из «Евгения Онегина». Эти музыкальные номера сопровождались чтением подлинных дневниковых записей ленинградских артистов блокадной поры.