В Петербурге проверят семечки после обращения депутата ЗакСа

Во вторник, 13 мая, стало известно о проведении проверки качества семечек в Петербурге. Соответствующее заявление сделал депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Как сообщает «Форпост», Рябоконь направил официальный запрос в СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» с требованием провести экспертизу продукции. Ранее специалисты учреждения уже отобрали образцы семечек для лабораторных исследований.

Поводом для проверки послужили недавние сообщения в СМИ о выявлении семечек с содержанием кадмия в ряде петербургских магазинов. Этот опасный металл, накапливаясь в организме, способен вызывать нарушения работы почек и нервной системы, а также провоцировать развитие различных патологий.