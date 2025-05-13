Элеватор мукомольного завода имени Владимира Ленина ждет капитальный ремонт

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков побывал на действующем городском элеваторе мукомольного завода имени Владимира Ленина. Он обсудил планы по масштабной модернизации, включая реконструкцию железнодорожных путей.

В ходе визита Поляков подчеркнул важность объекта для продовольственной безопасности города. С 2008 года здесь хранятся зерновые резервы, составляющие региональный продовольственный фонд. Эти запасы могут полностью обеспечить потребности петербуржцев на долгий срок.

Как отметил вице-губернатор в своем Telegram-канале, элеватор играет ключевую роль в стабилизации цен в кризисные периоды. Например, во время засухи 2008 и 2011 годов резервы помогли избежать резкого роста стоимости зерна. А в конце 2017 года, когда возникли перебои с поставками из других регионов, запасы элеватора предотвратили дефицит хлеба и обеспечили бесперебойную работу мукомольных предприятий.

Во время осмотра Поляков обсудил с сотрудниками текущие ремонтные работы и планы по модернизации элеватора. Отдельное внимание уделили ремонту железнодорожных путей, который является основным маршрутом доставки зерна. Кроме того, вице-губернатор анонсировал планы по увеличению зернового резерва города почти в два раза.