Психолог Ланг ответил на слова Авербуха о знакомстве с Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух получил волну критики после откровенного признания о знакомстве с нынешней женой – актрисой Елизаветой Арзамасовой. В интервью Ксении Собчак он заявил, что, когда они познакомились (ей было 15, ему 37), он уже не считал ее ребенком. Пара официально объявила об отношениях в 2020 году, когда Арзамасовой исполнилось 25, и вскоре сыграла свадьбу. Сейчас у супругов двое детей.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» семейный психолог Сергей Ланг объяснил возможные последствия публичных высказываний о личной жизни. Он отметил, что подобные откровения неизбежно влияют на личные отношения, поскольку у каждого человека свои представления о норме.

Психолог подчеркнул, что всегда найдутся люди, готовые осуждать — будь то разница в возрасте или другие спорные моменты.

Ланг уверенно заявил, что как специалист рекомендует воздерживаться от таких публичных заявлений. То, что одному кажется забавным, другим может восприниматься как абсурдное, что приведет к навешиванию ярлыков.

Это демонстрирует, пояснил он, как люди оценивают ситуации через призму собственного воспитания, образования и культурных норм — то, что нормально для одной пары, может быть совершенно неприемлемо для другой.

Психолог рекомендовал обязательно обсуждать с партнером перед интервью, какие темы можно поднимать, а какие лучше обойти стороной, чтобы избежать возможных осложнений в отношениях.