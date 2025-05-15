Нарушившего ПДД свыше 300 раз петербуржца лишили прав на 5 месяцев

Мировой судья Санкт-Петербурга привлек жителя города к административной ответственности за нарушение ПДД. За последний год он свыше 300 раз нарушал правила дорожного движения.

В итоге мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей за неправильное перестроение на дороге, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как стало известно, 7 марта 2025 года в Лужском районе Ленинградской области, управляя автомобилем BMV Х5 при обгоне, он пересек сплошную линию разметки, выехав на встречную полосу. Водитель признал свою вину.

Суд установил, что в течение года обвиняемый более чем 300 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, что свидетельствует о систематическом характере нарушений и неэффективности ранее применявшихся мер. Как следствие, суд лишил петербуржца права управления транспортным средством на 5 месяцев.