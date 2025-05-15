Здание ВНИИБ в Петербурге не вошло в список выявленных памятников

Здание бывшего НИИ бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте не будет включено в реестр объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Такое решение принял Комитет по охране памятников (КГИОП), повторно рассмотрев вопрос.

Представители ведомства заявили, что новые обстоятельства, которые могли бы повлиять на первоначальное решение, не обнаружены, сообщает пресс-служба КГИОП. Изучение вопроса было инициировано после соответствующего судебного решения, обязывающего комитет пересмотреть заявку градозащитников.

В КГИОП отметили, что проведен тщательный анализ на предмет наличия ранее неизвестных данных, способных обосновать включение здания в реестр памятников.

Однако комиссия подтвердила ранее сделанный вывод об отсутствии у здания значимой архитектурной, научной, градостроительной или мемориальной ценности.

Это заключение было сделано на основании всестороннего исследования, которое включало оценку элементов благоустройства территории, в том числе сада и ограды.

Эксперты также не установили связи между филиалом на Муринском проспекте и научными достижениями ВНИИБ.